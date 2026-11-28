Il lato oscuro dei supereroi e il mondo di oggi in un graphic novel - Notizie

GAETANO CORALLO, ROMANO DE MARCO, EMANUELE BISSATTINI CON "IL CREPUSCOLO DEGLI EROI - LA FINE" (CAMENA EDIZIONI, PP. 48, 20 EURO) Cosa succederebbe se l'eroe o l'eroina che aveva giurato fedeltà e promesso protezione al pianeta si svegliasse un giorno e decidesse di distruggere ogni cosa? È l'interrogativo che si sono posti il disegnatore cagliaritano Gaetano Corallo, lo scrittore, premio Scerbanenco, Romano De Marco e lo scrittore Emanuele Bissattini con "Il crepuscolo degli eroi - La fine", il graphic novel appena pubblicato da Camena Edizioni che sarà presentato domenica 29 novembre alle 18 all'Accademia d'Arte di Cagliari.Il volume, il primo di un dittico, fornisce una nuova lettura dei supereroi in calzamaglia. Al centro dell'intreccio narrativo creato da De Marco e Bissattini c'è una supereroina dagli enormi poteri che, senza un'apparente ragione, decide di tradire la promessa di proteggere la Terra e scatena la propria forza contro la razza umana. Metropoli dopo metropoli, nazione dopo nazione vengono spazzate via con lo schioccare delle dita. Gli eserciti del mondo non possono nulla contro la sua furia folle.Solo l'intervento di due uomini dall'intelligenza fuori dal comune, due ex nemici, potrebbe fermare la minaccia, ma la loro idea rischia di rivelarsi un boomerang e aprire la strada verso la fine del genere umano.Un graphic novel avvincente e carico di colpi di scena, un racconto che inchioda il lettore e lo spinge ad andare avanti pagina dopo pagina. Le tavole realizzate da Gaetano Corallo sono spettacolari e cariche di dinamismo: sarà facile scoprire i tanti particolari che il disegnatore, formato all'Accademia d'Arte di Cagliari, ha nascosto nel fumetto, dove la realtà dei nostri giorni sembra essere stata catturata e "ingabbiata" nelle vignette, dove i protagonisti del nostro tempo diventano i bersagli...

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