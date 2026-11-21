(Adnkronos) - I continui progressi nella ricerca genetica offrono "senza dubbio" la possibilità di "approfondire casi di cronaca irrisolti e aprire nuove possibilità" di indagine. "E' possibile riprendere i cold case e, a volte, trovare anche soluzioni, ma il Dna non è una bacchetta magica. E ci sono degli importanti limiti tecnici di cui tener conto per i vecchi casi. Limitazioni legate alla raccolta e alla conservazione dei campioni prelevati dalla scena del crimine in epoche in cui non se ne conosceva nemmeno il valore". Lo spiega all'Adnkronos Salute Paolo Fattorini, presidente del Ge.f.i , genetisti forensi Italiani, gruppo associato a Simla, Società italiana di medicina legale, in un periodo in cui su diversi casi si torna a cercare risposte nel Dna, come per la vicenda del mostro di Firenze.

"Fino all'inizio degli anni '90 - spiega Fattorini - non esisteva tecnicamente la possibilità di fare accertamenti genetici nei casi di cronaca nera. Ma negli ultimi trentacinque anni c'è stata un'evoluzione strepitosa delle tecnologie, per cui quello che un tempo non era nemmeno pensabile adesso si può fare in un paio di giorni di attività di laboratorio. Questo è un dato incontrovertibile. Ma lavorare su reperti 'antichi', nel senso di 30 o 50 anni fa anni fa, ha delle criticità importanti. Il problema numero uno è legato al fatto che all'epoca, non esistendo l'analisi del Dna, nessuno si preoccupava di trattare i reperti nella modalità più opportuna. Se si guardano ad esempio le foto dei casi di cronaca di quarantacinque anni fa, si vedrà che gli operatori erano tutti quanti senza tuta, senza mascherina, senza guanti. Vi era all'epoca la contaminazione totale della scena del crimine. Anche questo è un dato di fatto. Per cui quando si analizzano reperti di quell'epoca bisogna tener presente innanzitutto la possibilità concreta di contaminazione da parte di persone che non hanno nulla a che fare con il reato. Personalmente mi ricordo che in un caso di cronaca di trent'anni fa abbiamo trovato un sigaro sulla scena del delitto e poi abbiamo scoperto che era stato lasciato lì dal sostituto procuratore che aveva fatto il sopralluogo. Purtroppo si lavorava così. E questo bisogna metterlo in conto".

All'epoca, e questo è il secondo problema,"non essendoci queste tecnologie, i reperti venivano conservati senza la necessaria cura: messi dentro scatoloni, in sacchi di nylon. E poi conservati magari in qualche scantinato umido, in condizioni non adeguate. Si deve considerare, dunque, che i reperti contengono del Dna a volte molto degradato che di fatto non fornisce nessun tipo di risultato. Queste sono le due maggiori criticità". Insomma per i casi irrisolti "si possono fare molte cose ma serve tenere conto dei limiti: l'analisi del Dna non appartiene al mondo della magia, è un qualcosa di scientifico. E come tutte le questioni scientifiche ha dei limiti", conclude Fattorini.