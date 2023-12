Il forte vento spazza anche l’Oristanese, alberi abbattutti. Rischio con le installazioni del Natale

Oristano

Situazioni di pericolo e invito alla prudenza

Problemi anche nell’Oristanese a causa del forte vento di maestrale che sta soffiando sulla Sardegna.

Nella notte due alberi sono caduti lungo la strada provinciale 15 tra Santu Lussurgiu e Bonarcado.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Oristano.

A Oristano rischiava di essere rovesciato dal vento il Babbo Natale illuminato, utilizzato per le foto ricordo in piazza Roma, dove hanno trovato posto anche le casette di legno del mercatino natalizio. L’installazione è stata smontata per precauzione.

Situazioni di rischio anche per diversi impianti luminosi accesi in vari comuni in occasione delle feste natalizie e di fine anno.

In Sardegna il forte vento dovrebbe soffiare ancora per tutta la giornata di oggi. La Protezione civile regionale ha consigliato la massima prudenza.