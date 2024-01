Cabras

Nuova presenza social, che va ad aggiungersi ai canali Facebook, Instagram e YouTube

Prosegue la digitalizzazione del Comune di Cabras e il sistema di comunicazione si arricchisce di due nuovi strumenti, i canali di messaggistica Whatsapp e Telegram, che vanno ad aggiungersi al sito istituzionale e ai tre canali social già attivi, Facebook, Instagram e YouTube.

L’amministrazione guidata dal sindaco, Andrea Abis, ha deciso di potenziare l’informazione rivolta ai cittadini attivando le due applicazioni che permetteranno di ricevere in tempo reale sul proprio smartphone le notizie e gli avvisi di pubblica utilità insieme a tutti gli aggiornamenti.

“Si tratta di un servizio che al giorno d’oggi è indispensabile per coinvolgere il cittadino che non è attivo sui social più comuni come Facebook, ma che utilizza quotidianamente le applicazioni di messaggistica come Whatsapp e Telegram. La novità si rivela utile per venire immediatamente a conoscenza di informazioni urgenti, come gli avvisi di protezione civile o le comunicazioni sulle interruzioni temporanee di servizi pubblici oltre che per conoscere le altre importanti notizie” spiega il Sindaco Andrea Abis.

Iscriversi è semplice e gratuito per tutti gli utenti WhatsApp e Telegram. È sufficiente cliccare sul link dedicato, (WhatsApp: tinyurl.com/a52hucjn; Telegram: https://t.me/comunecabras) che contiene il collegamento diretto al canale, selezionare “Iscriviti” nel caso di WhatsApp o “Unisciti” nel caso di Telegram, e attivare le notifiche.

Per l’iscrizione non è necessario condividere il proprio numero di telefono.

Si tratta in entrambi i casi di strumenti di trasmissione broadcasting unidirezionali: gli iscritti ricevono i messaggi, non possono rispondere o condividerli, ma possono aggiungere reazioni con le emoji, che, pur visibili agli altri utenti, resteranno anonime.

Soddisfatta l’assessora con delega all’Innovazione Alessandra Pinna: “Nell’ambito della comunicazione abbiamo da sempre cercato di coinvolgere al massimo la popolazione, dando l’opportunità di reperire i servizi e le notizie che riguardano il territorio in maniera sempre più facile e veloce. Whatsapp e Telegram rappresentano un’ulteriore innovazione comunicativa. In questi anni abbiamo lavorato per essere al passo con i tempi e con l’avvio dello sportello telematico siamo riusciti a garantire la coesistenza delle procedure tradizionali, quelle cartacee, con quelle digitali. A breve ci saranno ulteriori novità: grazie a un finanziamento del PNRR avremo una nuovissima versione del sito istituzionale, che sarà anche collegato a un’applicazione per i telefoni”.

Venerdì, 12 gennaio 2024