Il Cagliari fa tremare la Juve, Kolo Muani salva i bianconeri - Notizie

La Juventus non passa e anzi trema a Cagliari. Mentre la favola della squadra di Pisacane continua. Niente sorpasso: i rossoblù rimangono due punti sopra i bianconeri. Sempre al quarto posto. Uno a uno. La Juve ha rischiato di perdere perché sino al 36' della ripresa era sotto di un gol, quello realizzato da Maldini nel primo tempo, il quarto consecutivo. E la difesa dei padroni sembrava imperforabile. Poi a salvare gli ospiti, ecco il gol del pari di Kolo Muani.Vero anche che i bianconeri hanno anche rischiato di vincere: clamorosa la traversa del francese a cinque minuti dalla fine.Finale nervosissimo: qualche parola e contatto di troppo tra Spalletti e Pisacane e Marcenaro ha tirato fuori il rosso per tutti e due. Per la Juventus un passo indietro dopo la vittoria con l'Atalanta. Spalletti nel primo tempo non ha capito che da solo Kolo Muani poteva fare poco. Nella ripresa lo ha liberato affiancandogli prima Gonzales e poi Woltermade. E il risultato si è visto.Il Cagliari? Qualcuno, soprattutto chi non riesce a trovare la chiave, lo chiama 'catenaccio'. Ma è un sistema a doppia mandata che però ha ripartenze che fanno male. Come quella che ha portato di nuovo in gol Maldini. Tutti vicini, i rossoblù, a volte sanno uscire dall'assedio con uno-due veloci che mettono in crisi chiunque. Nel prepartita maglia personalizzata regalata dal Cagliari a Beniamino Zuncheddu, 33 anni in carcere da innocente: alla sua storia è ispirato il film 'Zustissia', sugli schermi in questi giorni.Tutto esaurito alla Domus. Partita imperdibile: anche una coppia appena sposata si è presentata allo stadio ancora con gli abiti nuziali. La Juve dichiara subito di volere i tre punti del sorpasso. Lo fa con la...

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