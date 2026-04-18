(di Stefano Ambu) Cagliari sconfitto dopo un buon primo tempo con
l'Inter. Ma la partita dura 90 e passa minuti. E, accelerando il
ritmo, la squadra di Chivu in due mosse ha steso i rossoblù.
Evidenziando - ma con la capolista c'era poco da fare - le solite
lacune in difesa, nella costruzione del gioco e in attacco.
Non ci sono state sorprese: divario netto e
punteggio più o meno in linea con quello che si è visto a San Siro.
"Quando si perde non si è mai contenti, non fa mai piacere - ha
detto il tecnico Fabio Pisacane a fine gara -. Ci sta che i due gol
a inizio secondo tempo ci abbiano disorientato. Stavamo tenendo
bene il campo, sapevamo che l'Inter ci poteva creare problemi, come
è normale davanti a una squadra così forte. Affrontavamo la squadra
più forte del campionato, ma la palla sul primo gol poteva essere
gestita meglio, così come sugli altri due e così come potevamo
sfruttare meglio alcune situazioni che avevamo creato molto
bene".
Salvezza ancora tutta da conquistare: "Stiamo
completando un'annata tribolata per tanti ostacoli ma insieme
dobbiamo e possiamo ottenerla. Dobbiamo rimanere sul pezzo, con
voglia e con la giusta paura, che ti deve portare a dare il massimo
applicandoti ogni giorno. Ogni partita è difficile, non ci siamo
salvati contro la Cremonese, dove abbiamo fatto tre passi
importanti ma occorre muovere ancora la classifica andando avanti
con abnegazione e sacrificio, manca poco ma c'è ancora da fare.
Abbiamo steccato partite sulla carta più alla nostra portata e
fatto bene in sfide considerate proibitive, ma si possono fare
punti ovunque e il calcio lo dimostra da sempre.
Abbiamo sempre cercato di esprimere il nostro
gioco, con tanti giovani....
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