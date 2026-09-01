Il 5 e 6 il Villaggio Pescatori di Giorgino ospita la Sagra del pesce - Notizie

A Giorgino torna la Sagra del Pesce: tradizione, musica e la novità della pasta al cartoccio delle donne del borgo Oltre 2.500 kg di pesce tra calamari, muggini, sardine, gamberi e mazzancolle, più di 80 volontari e un'affluenza stimata di oltre 3.000 persone. Sono questi i numeri della Sagra del Pesce del Villaggio Pescatori, che si terrà questo fine settimana, il 5 e 6 settembre, nella piazza del borgo. Una due giorni all'insegna della gastronomia tradizionale cagliaritana in cui il pesce e il Vermentino saranno i grandi protagonisti, accompagnati da un ricco programma di spettacoli dal vivo, laboratori per bambini, musica e balli."Novità di quest'anno - ha raccontato in conferenza stampa Mariano Strazzeri, presidente del Comitato di Quartiere - è la sorpresa che ci hanno fatto le donne del villaggio. Al menù si aggiunge infatti una ricetta tipica del borgo: la pasta al cartoccio. Anticamente veniva realizzata con gli 'scarti' della pesca come granchi, cozze, arselle, piccoli polipetti e calamari, che venivano e verranno utilizzati per un sugo speciale". Oltre alla novità, confermato il ricco menù tradizionale. Non potrà mancare l'antipasto Su Pisci a collettu, il piatto di fave lesse che le mogli dei pescatori preparavano quando la pesca non andava a buon fine, seguito dal fritto misto della laguna e del golfo e dall'arrosto di muggini e sardine.Il programma dell'evento è fitto. Si partirà sabato alle 17 con la Santa Messa officiata dal parroco Don Raimondo Mameli, per poi proseguire alle 18 con il Laboratorio di danze urbane.Alle 19 spazio alla musica dei Lazarus Man, che farà da preludio all'apertura delle degustazioni alle ore 20. La prima serata si concluderà con i balli di gruppo di Mary Sandy, accompagnata dal ballerino cubano Alexis Castor. Domenica...

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