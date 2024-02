Imprese Annuncio ufficiale

Ikea Italia annuncia l’apertura del primo negozio di grandi dimensioni in Sardegna. Il nuovo punto vendita sarà pronto entro la fine del 2025.

Sarà ospitato nel futuro Fass shopping center a Elmas, nel Cagliaritano.

Ikea nel 2016 ha aperto un pick-up & order point proprio a Cagliari.

In passato si era parlato di un interessamento dell’azienda per un insediamento nell’Oristanese. Progetto che non è mai stato concretizzato.

Lunedì, 19 febbraio 2024

