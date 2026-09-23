(Adnkronos) - Quasi otto persone su dieci ritengono che si dovrebbe fare più informazione sull’igiene mestruale. Un bisogno di conoscenza che convive ancora con disagi, insicurezze e una difficoltà diffusa nel parlare apertamente di salute e igiene intima femminile. A evidenziarlo è la ricerca realizzata da Essity con AstraRicerche sul rapporto della popolazione italiana con l’igiene personale e intima. I dati della ricerca - riferisce una nota - evidenziano un quadro chiaro: il 78,8% del campione chiede più informazione sull’igiene mestruale e l’82,7% ritiene che il tema andrebbe affrontato fin dalle giovani generazioni. Inoltre, tra le persone con esperienza diretta del ciclo mestruale, l’83,8% ha vissuto almeno una situazione di disagio, legata soprattutto alla paura di sporcarsi (59,7%) e alla percezione di cattivi odori (41,1%). Emerge un ostacolo del silenzio il 36,1% non parla con nessuno delle proprie insicurezze rispetto all’igiene intima; solo il 14,5% consulta un medico o uno specialista per parlarne. C’è il desiderio di imparare: il 78,7% delle persone desidera approfondire come cambiano i bisogni intimi nelle diverse fasi della vita.

Su questi presupposti nasce IntimaMente Noi, il progetto con cui Essity vuole, portare alla luce temi tuttora accompagnati da silenzi e tabù, creando occasioni per parlare apertamente di salute e igiene intima femminile in modo autorevole e accessibile. L’iniziativa prende il via con un vodcast dedicato, realizzato in collaborazione con Adnkronos – dove rappresentanti delle istituzioni ed esperti scientifici dibattono di alcuni dei tabù evidenziati dalla ricerca - e si traduce poi in attività concrete sul territorio insieme a Croce Rossa Italiana, per avvicinare informazione, prevenzione e accesso alla cura ai bisogni concreti delle persone.

“I dati ci raccontano un apparente paradosso - commenta Laura Deni, Corporate Communications Manager Italy di Essity - A fronte di una buona percezione delle proprie conoscenze, emerge una richiesta molto forte di approfondimento, soprattutto su temi come il ciclo mestruale e i cambiamenti che accompagnano le diverse fasi della vita. È proprio in questo spazio che vogliamo inserirci con IntimaMente Noi: non per dare risposte univoche, ma per creare occasioni di informazione e confronto, mettere in dialogo competenze diverse per rendere più semplice parlare di salute intima e prendersi cura di sé”. Il nome del progetto racchiude le tre dimensioni attorno alle quali si sviluppa il percorso dedicato all’igiene e alla salute nelle diverse fasi della vita di una donna: ‘intima’, legata al corpo e ai bisogni di salute e benessere che cambiano nel tempo; ‘mente’, che riguarda l’evoluzione psicologica, emotiva e relazionale; e infine ‘noi’, che amplia lo sguardo alla società, alle reti di supporto e all’accesso alla salute. Da queste tre prospettive prende vita anche il vodcast che da settembre porta il tema al centro di una conversazione a più voci, coinvolgendo professionalità provenienti dal mondo medico-scientifico, psicologico, istituzionale, sociale e aziendale. Il primo episodio, ‘Intima – Il benessere intimo nelle diverse fasi della vita’, è già disponibile. Partirà dal corpo e dai suoi cambiamenti, dall’adolescenza fino alla menopausa, esplorando bisogni, abitudini e differenze generazionali e culturali. A confrontarsi saranno Nicoletta Orthmann, direttrice Medico-scientifica di Fondazione Onda Ets, Chiara Di Pietro, ginecologa e divulgatrice, e Ilaria Spinelli di Essity.

Il percorso proseguirà a ottobre, in prossimità della Giornata mondiale della menopausa, con ‘Mente – Il legame tra salute intima, emozioni e qualità della vita’. Al centro, il rapporto tra salute intima, autostima, relazioni e benessere psicologico soprattutto in una fase della vita in cui le donne si trovano ad affrontare il peso di tabù e insicurezze. Un aspetto che trova riscontro anche nella ricerca: il 69,3% del campione ritiene che una cura non adeguata dell’igiene intima possa compromettere l’intimità di coppia, mentre il 77,1% la associa a imbarazzo e vergogna nella comunicazione. A discuterne saranno Diana De Marchi, presidente della commissione Pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano e consigliera della Città Metropolitana di Milano, Leni Marseglia, psicosessuologa, e Alessandra Lisco, Marketing Director Health & Medical di Essity. A chiudere la serie, nei primi giorni di novembre, sarà l’episodio ‘Noi – Salute intima, società e inclusione: una responsabilità condivisa’, che allargherà la prospettiva alla dimensione collettiva: accessibilità alla salute, prevenzione, informazione e ruolo delle reti territoriali. Interverranno Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano, Valerio Mogini, direttore Area Socio-sanitaria della Croce rossa italiana, e Laura Deni di Essity, per riflettere sul contributo che istituzioni, Terzo settore e imprese possono offrire per rendere la cultura della cura più inclusiva e vicina ai bisogni delle persone.

"IntimaMente Noi è stata un'occasione preziosa per affrontare una realtà troppo spesso taciuta: l'igiene e la salute intima rimangono avvolte dall'imbarazzo, da silenzi e da informazioni frammentarie - afferma Scavuzzo - Parlare di questi temi significa riconoscere che i bisogni si trasformano nelle diverse fasi della vita, e che l'accesso a informazioni corrette e a interlocutori competenti è parte integrante dell'autocura e della dignità personale. Attraverso questo progetto, ciò che viene percepito come una questione puramente privata diventa questione pubblica: condivisa, inclusiva, destigmatizzata. Un primo, ma essenziale, passo per superare insicurezze e tabù. L'impegno delle istituzioni locali, del mondo della scuola, delle agenzie per la tutela della salute si unisce a quello delle associazioni per promuovere una cultura della cura che sua condivisa e accompagni le giovani in una crescita consapevole".

La dimensione sociale del progetto si concretizza nella collaborazione di lungo periodo tra Essity e Croce Rossa, incontrando le ‘Officine della salute’ della Cri, spazi dedicati alle persone che attraversano situazioni di fragilità sociale o sanitaria e pensati per favorire l’accesso a percorsi di cura, prevenzione e orientamento. Nell’ambito di IntimaMente Noi, l’attenzione sarà rivolta in particolare alla salute femminile, attraverso informazione, sensibilizzazione e accesso ai controlli e alle cure. Il primo appuntamento - conclude la nota - è previsto a ottobre e sarà seguito da ulteriori giornate dedicate, che vedranno anche il coinvolgimento delle persone di Essity nelle attività di volontariato insieme a Croce Rossa Italiana. L’obiettivo è portare i temi affrontati dal progetto direttamente nelle comunità, favorendo occasioni di prevenzione, informazione e orientamento.