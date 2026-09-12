Ierfop a Palermo per plenaria del progetto europeo Deap - Notizie

Arte, inclusione ed empowerment: dal 15 al 17 settembre Palermo farà da scenario alla plenaria transnazionale di Deap, il progetto europeo (Erasmus+) che valorizza l'arteterapia come risorsa di benessere per le persone con disabilità visiva.Il momento clou dell'evento sarà il seminario conclusivo del 17 settembre, in cui Roberto Pili presidente di Ierfop, ente capofila e Alessandro Melillo presidente di Prism, illustreranno, alla presenza del sindaco di Capaci Pietro Puccio e Rocco Di Lorenzo, presidente di Aris, i traguardi raggiunti dalle azioni deap nel campo degli interventi artistici per le minorazioni visive.I giovani non vedenti e ipovedenti attraverso teatro sensoriale, danza, disegno tattile e ceramica artistica possono sviluppare la percezione spaziale, rielaborare le proprie emozioni e superare i freni psicosociali, sviluppando le soft skill indispensabili per l'autonomia personale e professionale.L'iniziativa ha coinvolto 160 giovani con disabilità visiva e 105 tra educatori, youth worker, artisti e maestri d'arte. La rete transnazionale ha visto la cooperazione di sei Paesi dell'Unione Europea attraverso una cordata di associazioni guidata da Ierfop insieme a Prism Italia, affiancate da Reset (Cipro), Frame (Polonia), Pelican (Repubblica Ceca) e Sensus (Svezia). Le tre giornate tra laboratori, cultura e confronto partono il 15 settembre presso l'Istituto per Ciechi Florio-Salamone, con un laboratorio di ceramica inclusiva e un momento di confronto tra utenti ed educatori. Il 16 si prosegue con le visite al Centro regionale per la progettazione e il restauro e ad alcuni dei luoghi simbolo di Palermo, dalla Cattedrale a Piazza Pretoria. La giornata conclusiva si terrà al SaracenSands Hotel di Capaci."Attraverso la mediazione artistica i ragazzi con disabilità visiva trasformano l'ansia e la timidezza in risorse creative, si liberano dal 'canone visivo' e dalla prestazione estetica, e ritrovano autostima e fiducia...

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