(Adnkronos) - Più razionali, ma non meno emotivi. Più attenti alla convenienza, senza rinunciare a qualità e piacere. Sensibili alla sostenibilità, purché non significhi sacrificio, e aperti all’innovazione quando rimane trasparente, comprensibile e accompagnata dalla competenza umana. È una fotografia fatta di equilibri, più che di contrapposizioni, quella che emerge da “Le scelte che ci guidano. Tra razionalità ed emozione, il futuro prende forma”, la ricerca realizzata da Ipsos Doxa per Icam cioccolato in occasione degli 80 anni dell’azienda condotta su 1.000 consumatori italiani tra i 18 e i 70 anni e integrata con evidenze internazionali Ipsos relative a Francia, Regno Unito e Stati Uniti. La ricerca parte da una domanda che riguarda tanto le persone quanto le imprese: che cosa orienta davvero le nostre scelte quotidiane e quale ruolo giocano, nelle decisioni che prendiamo, informazioni, percezioni e valori?

Inflazione, pressione economica, cambiamento climatico e tensioni geopolitiche contribuiscono a rendere il futuro meno prevedibile. In questo scenario, il 60% degli italiani dichiara di concentrarsi maggiormente sul presente, privilegiando scelte e gratificazioni più immediate e controllabili e il 92% dichiara di valutare attentamente vantaggi e svantaggi prima di scegliere, al pari di chi raccoglie più informazioni possibili prima di decidere. Più che una maggiore razionalità tout court, emerge così un bisogno di ridurre la complessità e mantenere una sensazione di controllo. Quando aumenta l’incertezza, informarsi, confrontare e valutare diventano strumenti per ridurre il rischio; al tempo stesso, il 74% afferma di fidarsi spesso del proprio istinto e il 69% tende a fidarsi solo quando qualcosa lo convince a livello emotivo, segnali chiari di come istinto, esperienza e familiarità continuano ad avere un ruolo tutt’altro che marginale, nel rendere una scelta rassicurante.

Nelle scelte alimentari questa compresenza è ancora più evidente. Nutrirsi risponde a esigenze funzionali come salute, sicurezza e accessibilità, ma coinvolge contemporaneamente piacere, gratificazione, memoria e identità. Se è vero che aumenta il bisogno di analizzare, cresce contemporaneamente la ricerca di riferimenti capaci di rendere la decisione più semplice. Tra i driver che guidano le scelte alimentari, gli italiani indicano innanzitutto l’origine delle materie prime (66%) e l’esperienza avuta in passato (64%), seguite dalla fiducia nell’azienda (49%).

Origine, esperienza e familiarità diventano così dei punti di riferimento attraverso cui gestire la complessità. Quando le alternative aumentano e le informazioni da valutare si moltiplicano, ciò che già conosciamo, ciò che abbiamo già sperimentato e che percepiamo come coerente con i nostri valori contribuisce a ridurre l’incertezza.

Anche qui Testa e Cuore finiscono per incontrarsi. L’origine offre un’informazione sulla provenienza e sulla filiera, ma porta con sé anche aspettative sul rispetto delle persone e dei territori; l’esperienza precedente diventa una prova concreta di affidabilità, mentre la familiarità alimenta la fiducia.

Lo confermano anche i dati sulla fiducia: in Italia il 76% tende a fidarsi maggiormente di un nuovo prodotto quando è realizzato da un marchio conosciuto, mentre il 72% tende ad acquistare marche che rispecchiano i propri valori personali. Familiarità e condivisione valoriale diventano così due dimensioni complementari: conoscere riduce l’incertezza, riconoscersi nei valori consolida la relazione. I valori riescono quindi a orientare concretamente il comportamento quando diventano riconoscibili nell’esperienza del prodotto e trovano conferma nella qualità, nella coerenza e nella reputazione dell’impresa.

''L’incertezza non rende le persone semplicemente più razionali: rafforza il bisogno di riferimenti comprensibili e affidabili, senza ridurre quello di rassicurazione, piacere e riconoscimento. La testa aiuta a ridurre il rischio, il cuore dà significato alla scelta. Per le aziende, la sfida è trasformare scelte complesse in un valore concreto, comprensibile e riconoscibile per le persone'', commenta Nicola Neri, Chief Innovation Officer di Ipsos Doxa.

La stessa ricerca di equilibrio emerge sul fronte della sostenibilità. Per quasi un italiano su due, essere sostenibili significa prima di tutto utilizzare meglio le risorse evitando gli sprechi (48%). Solo il 12% associa prioritariamente la sostenibilità al consumare meno o al rinunciare a qualcosa. Un approccio che porta a privilegiare scelte capaci di generare benefici concreti per sé, per gli altri e per l’ambiente, superando l’idea della sostenibilità come sacrificio o rinuncia. È significativo, in questo senso, che la qualità sia la prima leva capace di rendere più attrattivo un prodotto sostenibile: la indica il 50% degli intervistati, davanti alla tutela della salute (36%), alla riduzione dell’impatto ambientale (31%) e al contenimento di sprechi e costi (30%). Un risultato non scontato, perché ribalta l’idea della sostenibilità come possibile compromesso sulla performance: la scelta responsabile diventa più convincente quando migliora l’esperienza del prodotto, anziché richiedere una rinuncia.

Nel caso del cacao, il 90% degli intervistati riconosce il legame tra eventi climatici estremi e disponibilità delle materie prime, anche se per la maggioranza questo non basta a spiegare ogni rincaro. La disponibilità ad accettare prezzi più elevati cresce però quando ne è chiara la ragione: il 32% indica il sostegno agli agricoltori, il 30% i maggiori costi sostenuti per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e il 21% gli investimenti in pratiche agricole più resilienti. La ricerca sembra quindi spostare il punto di vista dal sacrificio richiesto al consumatore alla responsabilità dell’impresa: riuscire a tenere insieme qualità, sostenibilità e valore economico nella stessa proposta.

Anche il rapporto con l’innovazione restituisce lo stesso equilibrio. Nel food, la tecnologia suscita soprattutto curiosità (34%) e interesse (20%), mentre preoccupazione e diffidenza si fermano rispettivamente al 10% e al 9%. Ma apertura all’innovazione non significa delega incondizionata alla tecnologia. Gli italiani chiedono innanzitutto di dimostrare benefici concreti per persone, comunità e ambiente (30%) e di spiegare in modo trasparente tecnologie e processi utilizzati (27%); il 14% considera inoltre importante mostrare come innovazione e competenza umana si integrino. L’apertura all’innovazione resta quindi legata alla possibilità di comprenderne il valore e riconoscere il ruolo della competenza umana. Quest’ultima non rappresenta un’alternativa alla tecnologia, ma contribuisce a generare fiducia: alla tecnologia vengono riconosciute precisione, capacità e progresso, mentre la presenza umana rende più leggibili la responsabilità delle decisioni e l’attenzione agli interessi delle persone.

Lo conferma la fotografia sul futuro dell’alimentazione, in cui il 53% indica come prioritari valori, sensibilità ed esperienza umana e il 47% competenza, scienza e dati. Un equilibrio quasi perfetto, che evidenzia non una contrapposizione, ma la necessità di far dialogare le due dimensioni.

Nel complesso, emerge una ricerca costante di equilibrio: analizziamo per ridurre l’incertezza, ma ci affidiamo all’esperienza; chiediamo sostenibilità insieme a qualità e convenienza; accogliamo l’innovazione, ma solo se ne comprendiamo il valore e continuiamo a riconoscervi una dimensione umana.

È proprio questa ricerca di equilibrio a collegare lo studio Ipsos Doxa agli 80 anni di Icam. “Testa e Cuore” sono infatti le due dimensioni attraverso cui l’azienda ha scelto di rileggere la propria storia: competenza, innovazione e capacità industriale da un lato; persone, relazioni e responsabilità dall’altro. La ricerca amplia questa riflessione, indagando quanto razionalità ed emozione orientino oggi le scelte di persone e imprese.

“La celebrazione di questo anniversario ci ha offerto l’occasione di guardare alla nostra storia non soltanto attraverso ciò che abbiamo realizzato, ma attraverso le scelte che ci hanno portato fin qui, ha dichiarato Giovanni Agostoni, Presidente di ICAM Cioccolato. Abbiamo riconosciuto in quelle scelte un equilibrio costante tra testa e cuore: competenza e capacità di innovare, ma anche attenzione alle persone, alle relazioni, alla materia prima e ai territori. Le evidenze della ricerca mostrano quanto questo equilibrio sia attuale anche nelle aspettative delle persone e pongono alle imprese una responsabilità precisa: trasformare valori e intenzioni in qualcosa di concreto e riconoscibile. La nostra volontà è quella di continuare a realizzare un cioccolato di qualità eccellente e sostenibile. È con questa consapevolezza che Icam si prepara oggi ad affrontare una nuova fase della propria crescita”.

L’80° anniversario coincide per Icam con l’avvio di una nuova fase di crescita industriale e internazionale. L’azienda sta rafforzando il proprio cuore produttivo di Orsenigo e, parallelamente, si prepara ad aprire negli Stati Uniti il primo stabilimento produttivo fuori dall’Italia della sua storia e la volontà di avere un presidio sempre più diretto della filiera di approvvigionamento del cacao. Tre progetti che esprimono la direzione dei prossimi anni: aumentare la capacità di innovare e competere sui mercati internazionali, mantenendo saldo il legame con le persone, la materia prima, i territori d’origine e le relazioni costruite nel tempo.

Gli 80 anni diventano così non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase per la terza generazione in azienda: far evolvere quanto costruito dalle generazioni precedenti e affrontare le sfide future continuando a far coesistere Testa e Cuore, competenza e relazioni, capacità di innovare e responsabilità.