(Adnkronos) - Zlatan Ibrahimovic show dai Mondiali 2026. Il dirigente del Milan è attualmente impegnato a commentare la rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada per un'emittente americana in compagnia di Thierry Henry. I due ex attaccanti si sono concessi, tra una diretta e l'altra, un momento di svago, ovviamente con un pallone tra i piedi.

Ibrahimovic e Henry hanno infatti cominciato a palleggiare e dare spettacolo, in giacca e cravatta, alternandosi con veri e propri 'trick' con il pallone.

Spalla, petto, suola, stinco. L'ex attaccante svedese ha mostrato di non aver perso il tocco e ha postato il tutto sui propri profili social scrivendo: "Lo studio non lo dimenticherà mai". Nei commenti però più di qualche tifoso del Milan, che ha invitato Ibrahimovic a occuparsi anche degli affari rossoneri, visto il terremoto societario che ha seguito il termine della stagione.