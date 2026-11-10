(Adnkronos) - “Il concetto di sovranità tecnologica coincide, nella sua accezione più larga, con quelli di competitività e sicurezza. E il Parlamento europeo lo sa bene”. Così la vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno (Spazio Pubblico), in occasione di 'AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group', l’evento organizzato al Parlamento europeo di Bruxelles per presentare IS-IA, un’architettura sviluppata per consentire a imprese e istituzioni di governare l’intero ciclo dell’AI, dalle infrastrutture ai modelli, fino alle applicazioni.

“Questo evento si svolge in un momento di grandi sfide - ha ricordato Picierno -. La cronaca stessa ci dice che siamo drammaticamente esposti e vulnerabili, dalla catena del freddo ai trasporti. Ogni ambito delle nostre attività sociali e produttive è esposto. Pertanto, la tecnologia non è un settore tra tanti”.