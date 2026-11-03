I moti del 1906 a Cagliari in un'opera lirica contemporanea - Notizie

La rivolta popolare del 1906 a Cagliari guidata dalle sigaraie della Manifattura Tabacchi contro carovita e condizioni di lavoro disumane approda sul palco del Teatro Lirico sotto forma di opera lirica contemporanea. "Figlie di maggio - Fillas de maju", per la regia di Gianni Marras, debutta in prima assoluta l'11 e 12 dicembre.Diretta da Nir Kabaretti - partitura di Cristian Carrara, libretto di Guido Barbieri su soggetto scritto assieme allo scrittore cagliaritano Francesco Abate, scene di Giada Abiendi, costumi di Massimo Carlotto e luci di Andrea Ledda - viene proposta in sinergia con un percorso di restituzione della memoria avviato dal Comune. Ripercorre i moti del 1906, con la protesta che coinvolse anche operai, portuali, panettieri, salinieri e altri lavoratori duramente repressa e che costò la vita a due giovani lavoratori, causò feriti e arresti.A questo percorso appartiene anche il concorso "Il canto delle sigaraie" promosso dal Comune con il Conservatorio di Cagliari e rivolto a giovani musicisti e compositori. "Figlie di maggio - Fillas de maju raccoglie questa eredità e la affida al teatro musicale, perché il ricordo di quelle giornate e delle persone che le attraversarono continui a parlare alle nuove generazioni", ha detto il sovrintendente Andrea Cigni.Commissionata dal Teatro, l'opera dà il la alla rassegna Dicembre al Lirico. Un mese di appuntamenti che proseguiranno dal 22 al 24 con Lo schiaccianoci su musica di Čajkovskij portata in scena dall'Istanbul State Opera and Ballet, coreografia di Mehmet Balkan. Il Concerto di fine anno il 31 dicembre è con Bollani and Friends in una versione inedita in esclusiva per il Lirico cui seguirà un brindisi nel foyer.Stefano Bollani sarà sul palco con Valentina Cenni (voce), Frida (voce e pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso),...

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