Santa Giusta

Un evento sportivo nel segno della solidarietà



Sarà devoluto alla Casa di accoglienza Lions di Cagliari il ricavato del torneo di Padel promosso dal Lions Club di Oristano, guidato dal presidente Francesco Redaelli. L’evento sportivo disputato a fine marzo al Padel Tennis Center di Santa Giusta ha permesso di raccogliere una cifra importante, grazie alla generosità degli sponsor, dei partecipanti al torneo e dei soci.

Anche grazie a questi fondi, la Casa di accoglienza – che non riceve sovvenzioni pubbliche – potrà proseguire l’attività. Ideata e costruita dai Lions del Distretto 108L trent’anni fa, la struttura offre ospitalità ai pazienti ambulatoriali oncologici, trapiantati d’organo o affetti da altre importanti patologie, e ai loro accompagnatori.

“La prima pietra dell’edificio fu posta il 30 aprile 1994, accanto agli ospedali Businco, Microcitemico e Brotzu, in via Edward Jenner”, ricordano dal Lions Club di Oristano. “La Casa di accoglienza ha 26 unità residenziali, a 2 o 3 letti, e una serie di ambienti comuni tra cui una cucina, un salone, una cappella, giardino e in generale di ogni comfort, anche in ragione della propria missione”.

“Fino ad oggi, la Casa di accoglienza ha ospitato oltre