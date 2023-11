I dati sulle coltivazioni arrivano via satellite: Coldiretti presenta ad Arborea l’app Demetra

Con l’incontro di Arborea nelle sale del Muba, il Museo della bonifica, si è chiuso il tour informativo di Coldiretti Oristano in provincia. Negli ultimi due mesi sono stati organizzate tappe anche a Santu Lussurgiu, Cuglieri, Oristano, Narbolia, San Nicolò D’Arcidano, Ghilarza, Samugheo e Ales.

L’utilizzo e le potenzialità di Demetra verranno poi approfonditi a Oristano, martedì 5 dicembre, nella sede cittadina di Coldiretti, in un appuntamento formativo aperto ai soci.

Demetra è utilizzabile all’interno dei servizi offerti dal portale del socio, a supporto dell’agricoltura di precisione, per la gestione integrata delle attività quotidiane e per la pianificazione di quelle future. La consultazione degli indici agrometeorologici storici e previsionali, associati agli indici satellitari presenti nella piattaforma, consentirà agli agricoltori di controllare lo stato di avanzamento delle colture e di ottenere report aggiornati.

Ad Arborea è stata presentata stamane in anteprima Demetra, la nuova piattaforma nazionale di Coldiretti che – grazie all’utilizzo dei satelliti – riesce a fornire alle aziende dati sullo stress vegetativo delle coltivazioni e permette di migliorare le pratiche agronomiche con interventi mirati.

Agli incontri con i soci hanno partecipato il presidente di Coldiretti Oristano Paolo Corrias, il direttore Emanuele Spanò, la responsabile provinciale del patronato Epaca Vitalia Cara, la responsabile provinciale del Caf Francesca Schirru, la responsabile dell’amministrazione Elisa Farris e il responsabile provinciale del Caa Luigi Fantasia. Oggi ad Arborea era presente anche il presidente della sezione locale, Giancarlo Capraro.

È stata l’occasione anche per parlare di leggi e normative del settore agricolo e dell’allevamento, esplicare l’attività nei settori fiscale, tecnico-economico e del patronato, ma anche per affrontare tematiche sindacali e pianificare iniziative, approfondendo con i soci questioni di portata locale o territoriale. Non ultimo un focus su malattie professionali, crediti d’imposta, quaderni di campagna e nuova Pac.