(Adnkronos) - Dall'incontro tra Lucca Comics & Games, il più grande festival europeo dedicato al fumetto, al gioco e all'immaginario fantasy e la biofarmaceutica Msd nasce ‘Il quinto’, un nuovo progetto di comunicazione che, attraverso un fumetto inedito e una storia originale, mira a diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza sul Papillomavirus (Hpv), riconosciuto a livello mondiale - riferisce una nota - come la "seconda causa infettiva di tumori, sia negli uomini che nelle donne". L’opera ha visto per la sua realizzazione il lavoro congiunto di una serie di grandi artisti, come Peach Momoko che ha disegnato la copertina, Luca Enoch, che si è occupato della sceneggiatura, i disegnatori Giacomo Bevilacqua e Paolo Barbieri, protagonisti delle tavole interne e la collaborazione di Valerio Amilcare, ideatore dei contenuti artistici e dell'esperienza interattiva collegata all'iniziativa presente allo stand Msd in Piazza San Martino, nella città toscana.

Le tavole raccontano di una profonda storia di amicizia, di ricordi e promesse mai dimenticate, che si intrecciano al tema del Papillomavirus. L’attività è centrata sulla diffusione del messaggio tramite il ‘medium del fumetto’, scelto come elemento cardine visto il suo linguaggio universale e coinvolgente che è in grado di interpretare, spingendo tramite l’opera stessa, la diffusione e la conoscenza di un virus ancora poco conosciuto, che ha un impatto molto importante sulla salute di uomini e donne nel nostro Paese e nel mondo. "L'obiettivo di questo fumetto non è soltanto intrattenere, ma stimolare curiosità e consapevolezza - afferma Enoch - Attraverso la forza del racconto vogliamo invitare i lettori ad approfondire il tema dell'Hpv a confrontarsi con il proprio medico e ad accedere a contenuti informativi tramite le esperienze messa a disposizione al festival. Perché una storia può emozionare, ma anche aiutare a compiere scelte più consapevoli per la propria salute".

Il lancio del progetto è uno degli elementi chiave della 60ª edizione di Lucca Comics & Games e prevede un ricco programma di appuntamenti che coinvolge il pubblico del festival attraverso incontri, momenti di approfondimento e attività esperienziali, sia presso lo stand Msd sia all’interno di alcune delle principali location della manifestazione. L'evento di presentazione - questa sera alle 18 presso il Teatro San Romano - è aperto al pubblico, alla presenza del team che ha lavorato al fumetto e racconterà come il linguaggio dei comics possa trasformarsi in uno strumento efficace anche per avvicinare le persone a temi di grande rilevanza per la salute pubblica, come la sensibilizzazione verso il Papillomavirus. Il fumetto sarà distribuito gratuitamente durante gli eventi dedicati, presso lo stand Msd e attraverso ulteriori punti di diffusione presenti al festival.

L'esperienza, inoltre, proseguirà oltre la lettura - dettaglia la nota - attraverso un’attività interattiva e un timbro originale per accedere ad attivazioni uniche tutte da scoprire. Molte di queste partiranno dallo stand della farmaceutica in Piazza San Martino, esperienze che consentiranno di connettersi ad un percorso di scoperta della storia originale anche online su sito hpvitalia.it durante il festival e nei giorni successivi alla manifestazione, anche attraverso la App di Lucca Comics & Games. "Il fumetto ha la capacità unica di trasformare temi complessi in storie capaci di coinvolgere ed emozionare - commenta Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea e direttore di Lucca Comics&Games - Più di altri linguaggi. Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Msd Italia, perché Lucca Comics & Games da sempre mette al centro il ruolo della cultura come strumento di consapevolezza per leggere il presente. Sappiamo che i tumori correlati all'Hpv rappresentano una questione importante per la salute sia delle donne sia degli uomini e crediamo che la nona arte possa rendere accessibili temi complessi e avvicinare nuovi pubblici a una corretta informazione sulla salute. Attraverso la forza del racconto, vogliamo stimolare curiosità e consapevolezza, incoraggiando le persone a informarsi, a parlare con il proprio medico e a compiere scelte consapevoli per la propria salute".

"Con ‘Il Quinto’ vogliamo superare i confini della comunicazione scientifica classica per raggiungere le persone nei loro luoghi d'elezione, dove vivono le loro passioni - afferma Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia - La collaborazione con Lucca Comics & Games ci offre un'opportunità unica per dialogare con i giovani adulti tra i 18 e i 30 anni, una fascia della popolazione che spesso non è pienamente consapevole dei rischi e delle conseguenze legati all'Hpv. Il nostro obiettivo è ridurre le distanze, promuovere una corretta informazione e incoraggiare le persone a confrontarsi con fiducia con il proprio medico. La salute e la prevenzione nascono dalla consapevolezza, ma generano un impatto concreto solo quando si trasformano in scelte personali e responsabili, con un impatto che diventa importante anche sulla società, oltre che per la sostenibilità della sanità pubblica".

Il Papillomavirus umano (Hpv) è un virus molto comune che può colpire donne e uomini di ogni età, compresi gli adulti e che spesso non dà sintomi. Nella maggior parte dei casi, l'infezione viene eliminata spontaneamente dall'organismo, ma quando persiste nel tempo può essere associata allo sviluppo di diverse patologie e di alcuni tumori. In Europa, si stima che l'Hpv sia responsabile di circa il 100% dei tumori della cervice uterina e dei tumori anali, del 78% dei tumori vaginali, del 51% dei tumori del pene, del 37% dei tumori dell'orofaringe e del 31% dei tumori della vulva. L'infezione può interessare sia donne sia uomini e il rischio di acquisirla non scompare con l'età. Per questo è importante conoscere il Papillomavirus, il suo impatto sulla salute e confrontarsi con il proprio medico per ricevere informazioni corrette e aggiornate.

"Da oltre vent'anni - spiega Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e sanità pubblica, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - sono impegnato nel sostenere la prevenzione e l'informazione scientifica come strumenti fondamentali per affrontare l’Hpv, un'infezione che può interessare donne e uomini in diverse fasi della vita e che è all’origine di diverse forme di tumore. Oggi disponiamo delle conoscenze, delle strategie e degli strumenti necessari per puntare concretamente all’eliminazione del cancro della cervice uterina e di altri tumori Hpv correlati, ma per raggiungere questo obiettivo è indispensabile coinvolgere l'intera popolazione in una grande sfida di salute pubblica. Per questo è fondamentale investire in iniziative capaci di parlare alle persone con linguaggi accessibili e coinvolgenti. Una maggiore conoscenza dell’Hpv può aiutare a compiere scelte più consapevoli e a confrontarsi con il proprio medico, riferimento essenziale per orientarsi nella prevenzione. Solo attraverso informazione corretta e dialogo possiamo ambire a scrivere la parola fine sui tumori Hpv-correlati".

I tumori associati all’Hpv "possono essere affrontati efficacemente attraverso una strategia integrata, basata sull’informazione e sulla prevenzione, rivolta sia agli uomini sia alle donne - conclude Caterina Rizzo, professoressa ordinaria di Igiene e medicina preventiva, Università di Pisa - Iniziative come questa aiutano ad avvicinare le persone al proprio medico, favorendo fin da subito un confronto utile a individuare il percorso di prevenzione più appropriato. La comunicazione è fondamentale per trasformare la conoscenza scientifica in consapevolezza. Attraverso linguaggi coinvolgenti come il fumetto possiamo avvicinare il pubblico a temi complessi come l’Hpv, stimolando curiosità e interesse verso informazioni affidabili. Il Quinto dimostra come scienza e storytelling possano lavorare insieme per favorire una maggiore consapevolezza e promuovere un dialogo informato con il proprio medico".