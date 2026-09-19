(Adnkronos) - Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato di aver sferrato attacchi contro "siti sensibili" a Riad e impianti petroliferi nella città portuale di Yanbu in Arabia Saudita. "In risposta ai tentativi criminali del nemico saudita di colpire la capitale Sana'a... le Forze Armate yemenite hanno condotto due operazioni militari riuscite, impiegando un gran numero di missili balistici, missili da crociera e droni", ha affermato il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, in una dichiarazione su Telegram. "La prima operazione ha preso di mira siti sensibili nella capitale saudita, Riad, mentre la seconda ha colpito gli impianti della Aramco a Yanbu".

Fonti militari hanno riferito oggi all'Afp che gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi filoiraniani, hanno causato la morte di 48 persone nelle ultime ore. Secondo fonti militari governative, 17 soldati sono rimasti uccisi, mentre gli Houthi hanno parlato della morte di 31 combattenti.

Un serbatoio di carburante del colosso petrolifero saudita Aramco, situato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Riad, è in fiamme. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp, dopo che alcuni abitanti della capitale avevano riferito di aver udito esplosioni e visto colonne di fume nero levarsi da una zona vicina allo scalo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme che si sprigionavano dal serbatoio, sul quale era visibile il logo della compagnia petrolifera nazionale saudita.