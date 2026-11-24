(Adnkronos) - "Stigma, aderenza e organizzazione dei servizi sono dei bisogni" della persona con Hiv "non solamente di ordine clinico e organizzativo ma anche comunicativo. Una buona comunicazione, una comunicazione efficace, può essere una leva importante per la risoluzione di questi bisogni. Pensiamo, ad esempio, al mondo della prevenzione: quanto è importante una comunicazione efficace che accompagni l'utente nel servizio. C’è bisogno di un cambio di passo". Lo spiega oggi a Milano Simone Marcotullio, Communication and Policy Lead, ViiV Healthcare, nel corso dell’evento per la premiazione dei vincitori del bando ‘Rhivolution in Care’ che mira a sostenere l’innovazione affinché possa diventare parte integrante della quotidianità delle persone che vivono con Hiv e migliorare concretamente la qualità di vita.

Riguardo l’accesso equo ed omogeneo alle nuove terapie, Marcotullio afferma: "Occorrono tempi certi e, ovviamente, omogeneità nei servizi e nell'offerta della terapia stessa. Tutto questo può accadere nel momento in cui vengono messi in piedi degli elementi di monitoraggio attivo, in modo tale che, laddove queste condizioni non siano rispettate, si possa intervenire".