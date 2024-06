Sabato 22 e domenica 23 Giugno a Serdiana il festival internazionale Hippie Music Day 2024

Hippie Music Day 2024

Sabato 22 e domenica 23 Giugno si rinnova per il secondo anno l’appuntamento con il Festival Internazionale Hippie Music Day 2024, con il sottotitolo per questa seconda edizione di: “Remembering Yourself” - Ritrovando se stessi, che si svolgerà nel bellissimo Parco di Santa Maria di Sibiola a Serdiana a 20 km da Cagliari.

Ispirato alla cultura hippie, degli anni '60 e '70, il festival vuole recuperare i valori di pace, amore e libertà del movimento, adattandoli ai nostri tempi. Attraverso l’integrazione della musica, dell’arte e della cultura sarda, e grazie alla partecipazione perfino di musicisti internazionali, il Festival consentirà ai visitatori un’innovativa condivisione multisensoriale.

Sarà possibile visitare numerosi settori tematici ciascuno dei quali offrirà un’attività differente, perseguendo dei precisi obiettivi fondati su aspetti: inclusivi, divulgativi, esperienziali, rievocativi, ludici e di svago.

Alcuni numeri circa 7 ettari di parco, 2 palchi per 12 ore continuative di musica e spettacoli giornalieri, 20 tra gruppi musicali locali, nazionali ed internazionali, numerosi sponsor, aziende, artigiani, musicisti, attori, artisti, ballerini, poeti, creativi, partner, associazioni e volontari per un evento che vuole coinvolgere la popolazione locale e i turisti, attraverso la musica, l’arte, la cultura e le tradizioni.

“Le emozioni legate alla musica, ad una melodia, all’arte, ad una poesia in lingua sarda o in italiano, ad un antico mestiere o al ricordo di un amore passato o ad una eterna passione, permetteranno un naturale riavvicinamento sociale.” spiegano Valentina Meloni & Giovanni Solinas ideatori e organizzatori dell’evento.

La scelta del luogo e delle due giornate non sono casuali. La località, immersa nelle campagne del basso Parteolla, si presenta come un luogo magico e denso di energie sottili, ideale per l’organizzazione di un evento che mira a promuovere le relazioni sociali, il territorio e le produzioni locali. La scelta del periodo, anch’essa ricca di significati perché vicino al 22-23 giugno cade il Solstizio d’Estate con le giornate più lunghe dell’anno.

I giorni dal 20 al 24 rappresentano il culmine del potere della Luce sulle tenebre, il cosiddetto “Sol Invictus” – “Sole vincitore”, portatore di risveglio.

“L'Hippie Music Day nasce dall’osservazione delle relazioni umane attuali. Di fronte alla tendenza all'isolamento e all'impoverimento spirituale, abbiamo desiderato creare opportunità di incontri autentici e significanti. L’Evento rappresenta un’occasione per riscoprire il valore della socialità, della condivisione ma anche del sano divertimento, contrastando il concetto che le relazioni possano totalmente essere sostituite dalla comunicazione digitale” chiariscono Giovanni & Valentina.

Musica, Artigianato, Seminari, Arte, Food, Intrattenimento e tanto altro, per un cartellone ricco di eventi, non solo musicali, che sono stati presentati nel dettaglio durante la stampa al Lazzaretto di Cagliari, alla presenza degli ideatori ed organizzatori Valentina Meloni & Giovanni Solinas-Associazione Culturale “Il Giardino degli Orbs ETS”, l’Assessorato Regionale al Turismo, il Sindaco di Serdiana-Maurizio Cuccu, RCM

Records-Maurizio Casu (Partner organiz-zatore), Marco Caddeo-(Filmmaker ufficiale), Paolo Pischedda- Pischedda lubrificanti srl (Sponsor ufficiale), Maurizio Cuccu-Secauto srl (Sponsor ufficiale).

Il Festival, totalmente autofinanziato nasce grazie alla collaborazione con la popolazione e il Comune di Serdiana e del territorio circostante, dal contributo della vendita dei biglietti, dalla partecipazione degli sponsor, degli espositori, degli operatori food e dal sostegno di numerosi partner nonché volontari, che hanno creduto nel progetto.

L’ingresso al parco è consentito previo pagamento di un biglietto. I bambini al di sotto dei 12 anni e i portatori di handicap entrano gratuitamente. Per le famiglie e per i gruppi di 4 persone è possibile accedere attraverso l’abbonamento (4 biglietti al costo di 3). La prevendita dei biglietti avverrà on-line attraverso il boxofficesardegna.it o acquistando il biglietto direttamente al Parco.

Tutt’intorno al parco vaste aree di parcheggi sorvegliati saranno a disposizione dei visitatori. L’ingresso al Parco sarà contingentato e limitato per questioni di sicurezza.

