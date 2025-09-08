Harry, William e Kate omaggiano la regina Elisabetta ma non si incontrano

(Adnkronos) - Il principe William e la principessa Kate hanno reso omaggio alla defunta regina Elisabetta II nel terzo anniversario della sua scomparsa. A pochi chilometri di distanza, oggi 8 settembre anche il principe Harry ha voluto commemorare la nonna.

Il principe e la principessa del Galles hanno partecipato a un evento a Sunningdale, dove hanno ricordato la straordinaria vita della defunta monarca, visitando il National Federation of Women's Institute (WI), che ha un legame speciale con la ex regina. Nello stesso momento, il fratello Harry si era recato alla Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor, per far visita alla tomba della nonna, pochi istanti dopo l'atterraggio a Heathrow. Il duca di Sussex ha lasciato una corona di fiori e un bouquet sulla tomba della nonna.

Anche re Carlo e la regina Camilla hanno celebrato l'anniversario, condividendo sulla pagina social ufficiale del monarca un'immagine della defunta regina con la semplice didascalia: "Ricordando la Regina Elisabetta II, 1926-2022".

Harry parteciperà a Londra alla cerimonia annuale dei WellChild Awards, indetti dall'organizzazione benefica di cui è da tempo sostenitore. Con l'occasione, potrebbe vedere il padre, re Carlo, attualmente a Balmoral, nell'Aberdeenshire, che non ha in agenda impegni pubblici per questa settimana. Ma nulla al momento sembra esser stato deciso.

L'ultimo incontro di persona tra Harry e Carlo è avvenuto più di un anno e mezzo fa, nel febbraio 2024, in seguito alla diagnosi di cancro al re. Il loro incontro durò poco più di 30 minuti prima che il monarca partisse per Sandringham. Entrambi i fratelli erano inoltre presenti al funerale dello zio, Lord Fellowes, nel Norfolk, sempre nel 2024, anche se sembra che non si siano parlati. Domani William visiterà un'organizzazione giovanile a Lambeth, nel sud di Londra, mentre Harry visiterà nuovamente il Community Recording Studio, nella zona di St Ann's, a Nottingham.

