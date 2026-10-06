(Adnkronos) - Il principe Harry e Meghan Markle dovrebbero incontrare Re Carlo prima di Natale. Lo afferma Rob Shuter, accreditato giornalista britannico di gossip, che ha affermato che due fonti reali gli avrebbero confidato che i Sussex sono riusciti a trovare un posto nell'agenda fitta di impegni del sovrano, ma che il principe William non desidera avere nulla a che fare con eventuali rendez vous. Tuttavia - scrive l'Express - né Buckingham Palace né un portavoce dei Sussex hanno confermato se l'incontro avrà luogo. La notizia giunge dopo il sorprendente ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito più di un mese fa, che ha sollevato molti interrogativi sul futuro del loro rapporto con il Re e con la famiglia reale in generale.

Sebbene i Sussex rimarranno a tutti gli effetti cittadini privati e non membri attivo della famiglia reale, alcune fonti suggeriscono che il Re desideri instaurare un qualche tipo di rapporto con Harry e Meghan, così come con i suoi nipoti, il principe Archie e la principessa Lilibet. Fonti vicine a Shuter affermano ora che il Re ha programmato un incontro con la coppia per la prima volta dal loro ritorno nel Regno Unito. "Accadrà prima di Natale", ha detto in una recente puntata del suo show su YouTube 'Naughty but Nice'. "Due fonti reali mi dicono che è un altro segno che il rapporto dei Sussex con il Re sta lentamente progredendo".

Shuter ha continuato: "Ma ecco cosa c'è di così interessante in questa famiglia. Non si tratta di una visita casuale per un tè. Sono tornati da circa un mese e non hanno ancora incontrato il Re faccia a faccia. Hanno parlato. Harry ha parlato con suo padre da quando è arrivato. Suo padre lo ha chiamato per augurargli buon ritorno nel Regno Unito, ma non si sono ancora incontrati di persona". In seguito, il giornalista ha spiegato perché questo sia significativo, dato che non si finisce "per caso" nell'agenda del Re. "Desidera vedere i suoi nipoti", ha detto. "Così si vedranno. Non so dove si terrà questo incontro né quando avrà luogo, ma mi è stato detto che avverrà prima di Natale".