Hackeraggio Revolut, polizia postale indaga per accesso abusivo e frode informatica
(Adnkronos) - La polizia postale è al lavoro per fare chiarezza sull'attacco hacker a 'Revolut'. A quanto si apprende, si indaga per accesso abusivo a sistema informatico e per frode informatica.
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