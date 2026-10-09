(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie di oggi, venerdì 9 ottobre 2026: nuovi attacchi e vittime su entrambi i fronti, con bombardamenti a Zaporizhzhia, nell'Ucraina sud-orientale, e raid nella regione russa di Belgorod. Secondo le autorità locali citate dalle agenzie di stampa, il bilancio provvisorio è di almeno tre morti e diversi feriti, tra cui minori. Intanto, Mosca rivendica attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, mentre dai canali russi arrivano segnalazioni di nuovi raid ucraini contro obiettivi industriali ed energetici in territorio russo.

Intanto oggi a Miami, negli Stati Uniti, sono in programma nuovi colloqui tra la delegazione ucraina, gli emissari di Donald Trump Steve Witkoff e Jared Kushner e rappresentanti europei. Al centro dei negoziati ci sono nuove proposte per fermare la guerra, con l'ipotesi di un cessate il fuoco limitato alle infrastrutture energetiche e al Mar Nero.

La città ucraina di Zaporizhzhia è stata colpita all'alba da attacchi russi con bombe guidate. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità ucraine e riportate dai media, una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite.

Gli attacchi hanno interessato aree residenziali e una zona vicina a una struttura dedicata alle attività educative extrascolastiche. Sono stati segnalati danni a edifici e veicoli, mentre i servizi di emergenza sono intervenuti nelle aree colpite per prestare soccorso e verificare l'entità dei danni.

La Russia ha riferito di aver colpito una nave mercantile nel porto ucraino di Mykolaiv, sul Mar Nero. La notizia è stata diffusa dall'agenzia russa Ria Novosti, che cita il ministero della Difesa di Mosca.

Secondo la versione russa, l'imbarcazione sarebbe stata utilizzata dall'esercito ucraino. Anche l'agenzia Tass, citando il ministero, ha riferito di attacchi notturni con droni contro infrastrutture portuali e imbarcazioni che, secondo Mosca, sarebbero impiegate dalle Forze armate ucraine. Secondo il dipartimento militare russo - aggiunge l'agenzia di stampa - gli attacchi contro le strutture sono proseguiti di notte utilizzando velivoli a pilotaggio remoto.

Sul fronte russo, due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento da parte delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, secondo quanto riportato dal quartier generale operativo regionale. "La scorsa notte il distretto di Belgorod è colpito dalle forze armate ucraine. Due persone sono rimaste uccise e quattro, tra cui un bambino, ferite", si legge nel comunicato, secondo cui una granata ha colpito un'abitazione privata nel villaggio di Razumnoye. La casa è stata completamente distrutta, mentre una proprietà vicina ha subito danni parziali al tetto, finestre rotte e una recinzione danneggiata.

Nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, secondo diverse fonti ucraine e canali di monitoraggio russi, un attacco avrebbe interessato lo stabilimento sperimentale di Redkino, nella regione russa di Tver.

L'impianto produce componenti chimici per il carburante Decilin-M, utilizzato nei missili da crociera Kh-55 e Kh-101, oltre ad additivi per carburanti diesel e cherosene per l'aviazione.

Il canale Telegram Exilenova+, citando testimonianze di residenti, ha segnalato esplosioni e fumo nella zona industriale. Al momento, tuttavia, l'entità dei danni non è stata accertata in modo indipendente e non risultano conferme complete sulle conseguenze dell'attacco.

L'impianto, che produce componenti del carburante per razzi Decilin-M, nonché additivi per carburanti diesel e cherosene per aviazione, era già stato colpito in un attacco ucraino nel febbraio 2026. L'attacco distrusse circa 6.000 droni Fpv e i relativi componenti, ha dichiarato lo Stato Maggiore. L'impianto è soggetto a sanzioni imposte dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e da diversi altri paesi. La Russia utilizza regolarmente i missili da crociera Kh-55 e Kh-101 per attaccare le città ucraine, come dimostrato anche dai recenti attacchi missilistici di massa su Kiev.