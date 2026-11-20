Guardie, psicologi ed educatori per 'difendere' il porto di Cagliari - Notizie

Un nuovo lungomare nel porto di Cagliari. E ora bisogna imparare a tutelarlo, anche con la prevenzione. È l'approccio scelto dall'Authority dei porti della Sardegna: il personale della security in servizio nello scalo marittimo proverà la strada del dialogo con i giovani che frequentano le area a un passo dal mare. Proprio nella Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza prende ufficialmente il via oggi la fase operativa di "Sicurezza in formazione". È il percorso con cui il personale operativo dell'AdSP del Mare di Sardegna e quello della vigilanza che opera in area portuale sono stati formati per leggere e gestire la presenza giovanile negli spazi pubblici, con l'obiettivo di diffondere la cultura del rispetto del bene pubblico e stimolare una sana socializzazione.La prima fase, dedicata al personale degli uffici security dell'Autorità di Sistema Portuale, si è già conclusa con lezioni, simulazioni e affiancamento su temi che vanno dalle dinamiche di gruppo alle subculture giovanili, dal disagio psicologico all'uso di alcol e sostanze. Ora il percorso entra nel vivo insieme alle guardie giurate, con la pratica sul campo, per dare un linguaggio e criteri comuni e lavorare in coordinamento con le forze dell'ordine. Partner dell'iniziativa è l'IFOS Sardegna - centro studi per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza - associazione del terzo settore che da anni opera accanto agli adolescenti nell'ambito di progetti orientati a contenere la devianza minorile. La direzione scientifica è affidata allo psicologo psicoterapeuta Luca Pisano, mentre sul campo intervengono gli operatori di prossimità, psicologi ed educatori di strada che affiancheranno, per l'intero percorso di formazione, le guardie giurate durante le attività di vigilanza sul waterfront di via Roma. L'intera passeggiata, restituita alla città con la recente riqualificazione, è sempre più punto di ritrovo di centinaia di giovani, soprattutto nelle...

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