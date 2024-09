Gruttes organizza pulmino per la manifestazione di Cagliari

Posted By: Settembre 23, 2024

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes) sta promuovendo un’iniziativa di partecipazione attiva per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salvaguardia ambientale. In vista della manifestazione che si terrà a Cagliari il 2 ottobre, il Gruttes organizza un pulmino con partenza da Oristano, invitando soprattutto le famiglie a partecipare con i loro bambini, protagonisti di un flash mob a tema. Dopo la manifestazione, i partecipanti si sposteranno al presidio degli Ulivi a Selargius per un pranzo al sacco in compagnia. Il rientro a Oristano è previsto per le ore 17, con alcune tappe lungo la strada statale 131. I punti di incontro attualmente confermati sono Marrubiu e Uras. Per chi fosse interessato, è possibile ottenere maggiori informazioni scrivendo all’indirizzo emailo contattando Giovanna al numero 346/5881003 entro il 25 settembre.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie