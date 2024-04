Sarroch

Il corpo forestale ha individuato il presunto responsabile che verrà denunciato

Non è ancora stato domato completamente il grosso incendio divampato nelle campagne di Sarroch, per spegnere il quale sono dovuti intervenire due canadair, in soccorso delle numerose squadre a terra.

Intanto il Corpo forestale ha individuato il presunto responsabile del rogo: sarà denunciato per incendio colposo. Si tratta di una uomo di 60 anni che stava bruciando alcune ramaglie e, a causa del forte vento di Maestrale, non è riuscito a controllare le fiamme.

L’incendio è divampato in breve tempo non distante dalla Saras e si è avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni, che sono state evacuate per precauzione: complessivamente circa 15 persone. Per lo spegnimento del rogo sono intervenuti anche due canadair, un intervento difficoltoso: uno dei due ha avuto un guasto e si è dovuto ritirare, mentre l’altro è dovuto tornare alla base per le forti raffiche di vento.

Le fiamme sono al momento circoscritte a un crinale, in località Perd’e Sali, una zona impervia, difficilmente raggiungibile.

Mercoledì, 17 aprile 2024