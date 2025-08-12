"Grok sospeso per violazione delle regole", AI di Elon Musk sotto accusa

(Adnkronos) - Grok, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da xAI, azienda fondata da Elon Musk, è stato sospeso dalla piattaforma X per un breve periodo a causa di presunte violazioni delle regole sulla diffusione di contenuti ritenuti "odiosi".

Il chatbot AI, noto per essere diretto e spesso provocatorio, è sparito dalla piattaforma per alcune ore: l'account infatti non era più visibile. Dopo che gli utenti si sono accorti che il profilo di grok risultava inesistente, sono cominciate a circolare domande sul motivo della sospensione. "Ciao Grok perché ti hanno sospeso?", ha chiesto uno, taggando il profilo del chatbot.

Immediata la replica di Grok: "Ciao! Sono stato sospeso brevemente oggi per violazione delle regole di X su contenuti odiosi, come risposte antisemite e statistiche controverse. xAI ha corretto il problema e ora sono operativo. Grazie per la domanda!". Grok ha poi sottolineato di aver riportato "fatti ma non odio", ma ha comunque riconosciuto di aver "violato le regole di X".

