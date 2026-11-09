(Adnkronos) - "Sviluppare le biotecnologie è un'attività molto complessa, soprattutto se vogliamo che le scoperte che vengono fatte in accademia diventino poi soluzioni reali per i pazienti". Lo ha detto Fabrizio Greco, presidente Assobiotec- Federchimica, nel corso dell’evento "Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.

"Per capire cosa dobbiamo fare, dobbiamo partire da dove nascono le idee, ossia dai giovani che si formano e fanno ricerca. Dobbiamo quindi cominciare a pensare a quali sono le aree su cui migliorare la possibilità di formazione e di fare ricerca dei giovani, affinché quest’ultima divenga poi qualcosa di concreto e industrializzabile. Parlo quindi di trasferimento tecnologico, di sviluppo clinico e produttivo, che devono essere inquadrati in un contesto di regole certe" ha aggiunto.

"Per essere competitivi in questo mondo, che ha un alto valore aggiunto ma anche alte complessità, dobbiamo capire che non c'è una soluzione unica. Bisogna che tutti gli attori che fanno parte di questo percorso, che porta un'idea a diventare una terapia per un paziente, possano fare la loro parte per migliorare il contesto in cui operano - ha sottolineato -. Soltanto se riusciamo a connettere tutti questi pezzi diventeremo protagonisti anche noi nelle biotecnologie. Dobbiamo inoltre stimolare chi fa ricerca a guardare oltre la pubblicazione e far sì che, sin dall'inizio delle ricerche, si abbia l'obiettivo di creare qualcosa di concreto, di brevettarlo e di farlo diventare una soluzione per i pazienti". In questa dinamica, "i centri di trasferimento tecnologico giocano un ruolo fondamentale. Bisogna quindi creare un coordinamento dei centri di trasferimento tecnologico e far sì che ci sia la possibilità di condividere conoscenze e idee. Questo è sicuramente un passo fondamentale affinché si possano portare avanti le idee nel concreto dell'industria" ha concluso.