Grave incidente tra auto, 5 feriti: uno è gravissimo

Posted By: Settembre 8, 2024

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 18:20 nella via Giovanni XXIII, nel centro di Macomer. Due auto sono state coinvolte in un violento scontro per cause ancora in fase di accertamento. Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in codice rosso è stata trasportata d’urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, mentre le altre quattro, in codice giallo, sono state condotte all’ospedale di Nuoro per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Macomer, che ha operato a lungo per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante. Lo scenario era complesso e ha richiesto un considerevole sforzo per gestire l’emergenza. Oltre ai vigili del fuoco, sono giunte quattro ambulanze, insieme ai carabinieri di Macomer e alla Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi necessari per accertare la

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie