(Adnkronos) - Quindicesima puntata ieri, lunedì 2 novembre, del Grande Fratello Vip 2026. A lasciare la casa è stato Jonathan Kashanian. E mentre Alex Belli ha scelto di isolarsi dai compagni, dando vita al suo personale grande oblio, momenti di tenerezza e commozione sono arrivati grazie al ritorno di amori di gioventù e sorprese familiari.

Dopo gli ultimi scontri, Alex Belli - che ha potuto riabbracciare la moglie Delia - ha deciso di prendere le distanze dagli altri concorrenti, rifugiandosi in piscina: c’è chi pensa che sia solo un altro modo per attirare l'attenzione.

A tenere banco è stata anche la scelta di Jonathan Kashanian, durante la catena di salvataggio, di salvare Megan Ria anziché Alessandro Varsi. Una scelta che ha suscitato non poche polemiche che non hanno comunque risparmiato il concorrente, finito al televoto. E il pubblico alla fine ha deciso che fosse lui a dover lasciare la Casa. Prima di scoprire il verdetto del televoto, Ilary Blasi ha aperto il collegamento con la Casa e invitato tutti e sei i vip a recarsi all'interno della Nuvola per scambiare alcune chiacchiere con loro. Curiosa di scoprire il loro parere, ha chiesto a ciascuno di loro di fare il nome di chi vorrebbe vedere fuori dalla Casa.

Tra le sorprese più emozionanti della settimana c'è stata quella riservata a Carmen Di Pietro, che ha trascorso una notte in Suite con Luigi, il suo primo fidanzato, conosciuto quando aveva 15 anni.

Chi sono i VIP in Nomination?

Valeria Marini, Alex Belli, Giulia Provvedi e Andreas Müller sono i VIP in Nomination. Chi di loro dovrà abbandonare la Casa di Grande Fratello VIP?