Gp Monza, subito super Ferrari: dominio Leclerc-Hamilton nelle prime libere
(Adnkronos) - Le Ferrari infiammano subito il pubblico di Monza. Charles Leclerc e Lewis Hamilton dominano la prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia oggi, venerdì 4 settembre: il monegasco è il più veloce in pista e gira in 1:23:008, l'inglese è staccato di 0.173. Terzo Lawson a +0.425. Quinto tempo per Kimi Antonelli, che nella gara di domenica scatterà dall'ultima posizione a causa di una penalità per aver sostituito la power unit per la quinta volta in stagione. Alle 16 la seconda sessione di giornata.
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