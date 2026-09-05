(Adnkronos) - George Russell è ancora il più veloce a Monza e chiude davanti a tutti le terze libere del Gran Premio d'Italia oggi, sabato 5 settembre. Dopo la migliore prestazione in pista di ieri, il pilota della Mercedes fa segnare il miglior tempo nella sessione della mattinata in 1:22:219 davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton (+0.226) e alla Red Bull di Max Verstappen (terzo a +0.350). Quarto il compagno di squadra Kimi Antonelli (che nella gara di domenica scatterà dall'ultima posizione a causa di una penalità per aver sostituito la power unit per la quinta volta in stagione). Poi Norris quinto, Leclerc sesto e Lindblad settimo. Piastri, Gasly e Colapinto chiudono la top ten. Nel pomeriggio, alle 16, le qualifiche per definire la pole position.