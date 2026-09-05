(Adnkronos) - Qualifiche sorprendenti nel Gp di Monza di Formula 1 oggi, sabato 5 settembre. Pierre Gasly agguanta la pole position del Gran Premio d'Italia all'ultimo respiro (con un fenomenale 1:21.786) e domani partirà davanti a tutti nella 97esima edizione della gara. Il francese - che nel 'Tempio della velocità' aveva trionfato nel 2020 con l'AlphaTauri -precede la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri (investigato per impeding). Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta quella di Lewis Hamilton, davanti a Verstappen.

Settimo il leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli, che scatterà però dalla ventesima posizione a causa della penalità da scontare per il cambio della quinta power unit stagionale. Giornata da incorniciare per Gasly, che trova la prima pole della carriera e della storia della Alpine (diventando il 109esimo poleman della storia della Formula 1).

Ecco la griglia di partenza del Gp di Monza di domani, domenica 6 settembre:

1. Pierre Gasly (Alpine)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Franco Colapinto (Alpine)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Esteban Ocon (Haas)

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16. Valtteri Bottas (Cadillac)

17. Sergio Perez (Cadillac)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Kimi Antonelli (Mercedes), penalità

21. Liam Lawson (Red Bull), penalità

22. Alexander Albon (Williams), penalità