(Adnkronos) - Una star d'eccezione al Gp di Monza. Oggi, domenica 6 settembre, Jannik Sinner è arrivato nel paddock del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il fuoriclasse azzurro, che ha saltato gli Us Open 2026 per infortunio, in questi giorni è al lavoro a Torino per risolvere il problema al ginocchio e ha deciso di concedersi una giornata libera per assistere alla gara e salutare alcuni dei suoi amici nel Circus. Su tutti Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale piloti, con cui il numero uno del ranking Atp ha un grande rapporto.

Sinner è arrivato nel paddock in polo bianca, regalando sorrisi, autografi e selfie ai tifosi presenti, che lo aspettavano già dalla giornata di ieri, in cui avrebbe dovuto assistere alle qualifiche. Accanto a Jannik anche papà Hanspeter, pronto a godersi lo spettacolo del Gran Premio di F1 al via alle 15.

Tra gli ospiti attesi oggi a Monza non c'è però solo Jannik Sinner. Restando al tennis, è arrivato nel paddock anche Matteo Berrettini, reduce dall'eliminazione nel secondo turno degli Us Open contro l'argentino Mariano Navone. Attesi poi per il grande evento Federica Brignone, già vista ieri nella giornata delle qualifiche, e due grandi dello sport azzurro: Alberto Tomba, leggenda dello sci, e Valentino Rossi, mito della MotoGp e - considerando anche le classi minori - nove volte campione del mondo.