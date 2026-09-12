Gp Misano, Marquez domina gara sprint davanti a Bezzecchi: l'ordine di arrivo e come cambia la classifica
(Adnkronos) - Marc Marquez accorcia le distanze in vetta alla classifica piloti della MotoGp grazie alla vittoria nella gara sprint di Misano oggi, sabato 12 settembre. Lo spagnolo, scattato dalla seconda casella, prende subito il comando della gara corta e non lascia più la prima posizione, tagliando il traguardo davanti alle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Un successo che permette al fuoriclasse spagnolo di portarsi a soli 14 punti dal leader del Motomondiale Martin. Bezzecchi insegue invece a 22 lunghezze. Al quarto posto si piazza Fabio Di Giannantonio, mentre Alex Marquez chiude quinto davanti a Pedro Acosta. Giornata da dimenticare per Bagnaia, che termina tredicesimo. Domani, alle 14, la gara lunga.
Ecco l'ordine di arrivo della sprint race di Misano oggi, sabato 12 settembre:
1 Marc Marquez (Ducati)
2 Marco Bezzecchi (Aprilia) +1.068
3 Jorge Martin (Aprilia) +3.538
4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +3.968
5 Alex Marquez (Ducati) +4.348
6 Pedro Acosta (KTM) +6.944
7 Raul Fernandez (Aprilia) +7.707
8 Fermin Aldeguer (Ducati) +8.832
9 Luca Marini (Honda) +11.712
10 Johann Zarco (Honda) +14.534
11 Diogo Moreira (Honda) +17.043
12 Franco Morbidelli (Ducati) +17.405
13 Francesco Bagnaia (Ducati) +17.763
14 Brad Binder (KTM) +18.181
15 Enea Bastianini (KTM) +18.476
16 Pol Espargaro (KTM) +18.752
17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +20.698
18 Jack Miller (Yamaha) +21.113
19 Alex Rins (Yamaha) +21.740
20 Joan Mir (Honda) +22.054
21 Fabio Quartararo (Yamaha) +24.419
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