(Adnkronos) - Partenza col brivido per le Ferrari nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre. Lewis Hamilton, partito dalla pole position, è stato subito superato dal compagno di squadra Charles Leclerc, scattato dalla terza posizione: tra i due c'è stato però un contatto, prontamente notato dalla direzione di gara e sanzionato con 5 secondi di penalità.

"Sono stato spinto fuori dal compagno di squadra" ha detto Hamilton nel primo team radio. Al giro 25, l'inglese ha poi rincarato la dose: "La direzione di gara vuole far vincere Leclerc".