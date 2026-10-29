(Adnkronos) - Il pilota della Aprilia Jorge Martin è stato visitato dai medici ed è stato dichiarato idoneo per partecipare alla prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia di MotoGp, in programma nella mattinata di domani, venerdì 30 ottobre, a Sepang.

Il pilota, comunque, verrà poi sottoposto ad una nuova valutazione, per capire come sta e se è in grado di completare il fine settimana visto il polso destro fratturato sabato scorso nella Sprint di Phillip Island. Nella classifica generale, lo spagnolo del team Aprilia Racing è secondo con dieci punti di ritardo dal leader Marc Marquez.