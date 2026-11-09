(Adnkronos) - Intelligenza artificiale, cybersecurity, normative e tensioni geopolitiche: i rischi che interessano imprese e istituzioni sono sempre più numerosi e interconnessi. Per affrontarli non basta più una gestione per compartimenti separati, serve una visione d’insieme capace di anticipare le criticità e valutarne l’impatto. EY, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione, assistenza fiscale e legale, strategy, transaction e consulenza, ha sviluppato EY Hub Risk, una piattaforma che integra competenze professionali, tecnologia e dati a supporto delle organizzazioni pubbliche e private nella gestione del rischio. Nelle crisi reali i rischi raramente si presentano isolati. Una violazione informatica può trasformarsi in un problema di privacy e responsabilità; una tensione geopolitica può compromettere la catena di approvvigionamento; una difficoltà finanziaria può generare conseguenze reputazionali. Un effetto domino che richiede un approccio coordinato. A complicare lo scenario contribuisce la crescente pressione normativa. Secondo le analisi di EY il 50% delle organizzazioni fatica a tenere il passo con i cambiamenti regolatori, mentre oltre l’80% prevede di aumentare gli investimenti in tecnologie e automazione per la compliance. Sul fronte dei crimini finanziari uno studio LexisNexis relativo all’area EMEA rileva un incremento del 78% degli alert di screening antiriciclaggio, con volumi crescenti che non sempre si traducono in una maggiore capacità di individuare le criticità effettive. La sfida, dunque, non riguarda soltanto il controllo dei singoli rischi, ma la comprensione delle loro interconnessioni. La trasformazione digitale amplia l’esposizione alle minacce informatiche, l’intelligenza artificiale apre nuovi ambiti di responsabilità e le catene di fornitura globali aumentano l’esposizione agli shock operativi e geopolitici. Fattori a cui si aggiungono frodi, crimini finanziari e rischi ESG sempre più rilevanti nelle scelte strategiche. In questo contesto, EY Hub Risk propone un modello di gestione integrata che mette in relazione competenze specialistiche, informazioni e sistemi di controllo con l’obiettivo di superare la frammentazione di dati e responsabilità, costruire una mappa complessiva dei rischi e delle loro interconnessioni e rafforzare la capacità di monitoraggio.

“In un contesto in cui l’incertezza è ormai una componente strutturale, presidiare il rischio deve servire anche a rendere l’organizzazione più consapevole, resiliente e capace di adattarsi”, commenta Francesco Lecis, Partner Client & Industries and BD Leader di EY Italia. “È con questo obiettivo che è nato EY Hub Risk: mettere a sistema competenze, tecnologie e AI per leggere le varie dimensioni del rischio con una prospettiva comune, orientata alla capacità di decidere e alla creazione di valore. Le organizzazioni più resilienti sono quelle che integrano il rischio nelle proprie scelte e trasformando l’incertezza in uno strumento per orientare gli investimenti e sostenere la crescita nel lungo periodo. Quando i rischi sono interconnessi, anche la risposta deve esserlo”.

Tecnologia, data analytics, intelligenza artificiale e automazione consentono inoltre di rendere il monitoraggio più continuo e rafforzare la capacità di anticipare rischi e opportunità, a condizione che siano integrate con conoscenze multidisciplinari. Le professionalità dei singoli ambiti mantengono un ruolo centrale, ma devono poter dialogare. Trasformare informazioni provenienti da contesti diversi in strumenti utili alle decisioni del management significa passare da un approccio prevalentemente reattivo ad uno capace di anticipare le criticità, orientare gli investimenti e rafforzare la resilienza delle organizzazioni.

“Oggi il vero tema è comprendere le connessioni tra i rischi, prima ancora di identificarli singolarmente”, spiega Luca Galli, Hub Risk Leader di EY Italia. “Un evento cyber, geopolitico o finanziario può

propagarsi rapidamente ad altre dimensioni dell’organizzazione, generando conseguenze che nessuno aveva previsto. Con EY Hub Risk aiutiamo imprese e istituzioni a superare la logica dei silos e a sviluppare una visione d’insieme, capace di anticipare gli effetti a cascata e supportare decisioni più tempestive.”

Per approfondire: https://www.ey.com/it_it/insights/hub-risk/governare-i-rischi-ey-punta-su-un-modello-integrato