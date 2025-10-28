Giustizia, Nordio: "Riforma attentato alla Costituzione? Schizofrenia, Carta prevede modifica"

(Adnkronos) - Dire che la riforma è un attentato alla Costituzione è "un'affermazione quasi schizofrenica". Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla 16esima edizione del 'Salone della Giustizia' in un 'face to face' con il direttore del 'Giornale' Alessandro Sallusti. Il ministro ha ricordato che "la Costituzione ha in sé il suo rimedio e prevede la possibilità di essere modificata".