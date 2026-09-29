(Adnkronos) - Ben 131 golf car controllate, di cui 10 sottoposte a fermo, 13 patenti ritirate e multe per 38mila euro. Questo il bilancio dei primi controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma dopo l'inchiesta dell'Adnkronos sul far west delle 'macchinine' da golf, usate come mezzi di trasporto turistici, che hanno letteralmente invaso le strade della Capitale, in particolare il Centro (GUARDA IL VIDEO DELL'INCHIESTA). Sono state 526 le persone identificate nel corso delle verifiche effettuate fra Circo Massimo, Pantheon, Trinità dei Monti, piazza Navona e piazza del Popolo. Dieci i mezzi sottoposti a fermo: di questi 6 erano utilizzati tranquillamente come noleggio con conducente senza averne la regolare licenza, in contrasto con quanto previsto dalla carta di circolazione. Quattro mezzi era condotti da persone che addirittura non avevano la patente di guida.

Ma non finisce qui. Sono state 13 le patenti ritirate: 6 per attività senza licenza, che prevede una sospensione da 4 a 12 mesi, 5 per reiterate violazioni al codice della strada nel biennio, con una sospensione che va da 15 giorni a 2 mesi. Stessa sospensione per le altre due patenti, ritirate per l'utilizzo del cellulare alla guida. (VIDEO)

I militari dell'Arma hanno inoltre fatto 43 multe per un totale di 38mila euro: 4 per guida senza patente, 6 per l'attività di noleggio con conducente in contrasto con quanto previsto dalla carta di circolazione del mezzo, 12 per conducente senza cintura di sicurezza, 6 per il mancato rispetto del semaforo rosso, 12 per le soste (vietate, in doppia fila o sulle strisce pedonali), 2 per l'uso del telefono alla guida, 1 perché il mezzo è risultato sprovvisto del triangolo. Complessivamente sono stati decurtati 106 punti dalle patenti dei vari autisti. Un bilancio che conferma come le golf car facciano il bello e il cattivo tempo per le strade di Roma, in barba agli onesti tassisti e alle auto a noleggio con conducente.