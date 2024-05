Giovani protagonisti a Terralba: arriva il “Marceddì Spring Fest”, per rilanciare la borgata

Terralba

L’evento è promosso dalla Consulta giovanile

Una festa di primavera per rilanciare Terralba e Marceddì. È la nuova iniziativa della Consulta giovanile del paese, che propone per sabato l’evento Marceddì Spring Fest. L’appuntamento dalle 17 e per tutta la notte.

“Consiste in un appetivo al tramonto, con musica di vari generi”, annuncia la presidente Sofia Cabras.

Ci sarà spazio per la live e per i dj set.

“Saliranno sul palco la band The Shivers, composta da Mauro Perra, Daniele Camedda e Gilda Salis, che proporranno le migliori canzoni anni 90 in acustico e i dj Gianluca Littera, Gm golden e The funky project”, continua il segretario della Consulta, Federico Matzuzi. “Dj e band sono tutti terralbesi”.

“Lo scopo dell’evento è quello di rilanciare il paese iniziando proprio da Marceddì”, spiegano Sofia Cabras e Federico Matzuzi. “Questo vuole essere solo il primo di una serie di eventi volti a rilanciare l’economia del Terralbese”.

La Consulta pensa già ai prossimi mesi: ulteriori eventi saranno organizzati all’interno del cartellone di Estate Terralbese.

La locandina

Fonte: Link Oristano

