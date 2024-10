Giovani chef sardi in gara al concorso enogastronomico di Oristano

L’Istituto Don Deodato Meloni, Coldiretti Oristano e Campagna Amica Oristano ancora una volta insieme per la seconda edizione di “Campagna Amica Gourmet”, il concorso di Enogastronomia degli istituti alberghieri regionali, che si terrà a Oristano, nella sede di via Carducci, il 15 novembre 2024. Le iscrizioni sono aperte dal 30 settembre con bando partecipazione inviato a tutti gli istituti regionali. L’edizione 2023 ha visto vincitori i ragazzi dell’alberghiero “Ianas” di Tortolì, secondi classificati i giovani dell’istituto alberghiero “Piazza Sulis” di Alghero e terzi i ragazzi dell’alberghiero Ipsar di Costa Smeralda di Arzachena. Obiettivo la valorizzazione delle eccellenze alimentari della Sardegna presenti nei mercati contadini di Campagna Amica, mettendo in risalto le competenze e le abilità acquisite dagli alunni degli istituti alberghieri sardi, integrando differenti tecniche e metodologie finalizzate alla crescita, all’innovazione. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, con 8 Istituti alberghieri partecipanti, cambia il tema del concorso, dall’agnello di Sardegna IGP si passa al Riso locale. Ammesse a partecipare le prime 8 squadre che entro il 21 ottobre

