Cagliari

Arrestato dalla polizia

Aveva nei pantaloni un coltello a serramanico da 20 centimetri, 22 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo cannabis e la somma di 150 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. In casa sua è stato trovato il resto della droga. Altra cannabis. In tutto più di 900 grammi, oltre all’attrezzatura per il confezionamento.

La Polizia di Stato ha arrestato il giovane, ventunenne. L’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione dopo un controllo,