Giornata mondiale del cuore, a Sassari l'Open week di Fondazione Onda - Notizie

L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari aderisce all'(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari, promosso da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata mondiale del cuore e quest'anno dedicato in particolare alle cardiomiopatie.L'iniziativa nazionale si svolgerà dal 28 settembre al 4 ottobre e coinvolgerà oltre 150 ospedali del network Bollino Rosa, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione, favorire la diagnosi precoce e aumentare la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio.All'Aou di Sassari l'appuntamento è per martedì 29 settembre.La Struttura complessa Cardiologia Clinica ed Interventistica offrirà, dalle 14.30 alle 19.30, visite cardiologiche con elettrocardiogramma (ECG) negli ambulatori della Cardiologia, al primo piano dell'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari.Le prestazioni sono riservate ai parenti di primo grado di pazienti con diagnosi accertata di cardiomiopatia. Per prenotare è possibile telefonare al numero 079 2646118, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11.Le cardiomiopatie comprendono un gruppo di patologie che interessano il muscolo cardiaco e possono modificarne struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza, ma in alcuni casi possono rimanere a lungo asintomatiche ed essere individuate durante un controllo medico o in seguito a un evento cardiovascolare. Alcune forme presentano inoltre una componente genetica e possono interessare più persone della stessa famiglia. Per questo motivo, in presenza di una diagnosi accertata, può essere indicata anche la valutazione dei familiari di primo grado, insieme a un eventuale percorso di monitoraggio e approfondimento specialistico."Le cardiomiopatie possono essere asintomatiche nelle fasi iniziali e alcune forme hanno origine genetica, con la possibilità di interessare più persone della stessa famiglia - dichiara Gavino Casu, direttore della Cardiologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari -. La...

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