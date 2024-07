Giornata di Fuoco a Cagliari

Vasto incendio nella giornata di oggi a Cagliari in via Aldo Marongiu vicino al cimitero di San Michele, l'incendio ha interessato un deposito, propagandosi nel campo limitrofo tra vegetazione bassa e arbusti. Tanta paura per gli abitanti di zona che hanno visto le fiamme alzarsi per diversi metri vicino alle abitazioni. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le squadre dei Volontari della Protezione Civile. Durante la mattinata incendi anche a Flumini di Quartu e nelle campagne di Sestu.

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie