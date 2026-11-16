Giornata chiavi a Cagliari, alleanza Comune-Confcommercio su negozi vicinato - Notizie

Le chiavi di un negozio non aprono soltanto una serranda. Dietro ogni attività commerciale ci sono servizi, relazioni e presidi di vita quotidiana, che contribuiscono a rendere più vive e frequentate strade e quartieri. È il messaggio della "Giornata delle chiavi", l'iniziativa promossa da Confcommercio in tutta Italia, per richiamare l'attenzione sulle difficoltà del commercio di prossimità e sulla necessità di costruire città più attrattive e a misura di comunità.Il tema è stato al centro della mattinata di Palazzo Bacaredda, dove la vicesindaca e assessora Cristina Mancini, l'assessore allo Sviluppo economico Carlo Serra e il vicepresidente vicario di Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia, insieme ad alcuni rappresentanti del commercio cagliaritano Paolo Angius e Marco Milia, hanno ribadito la collaborazione avviata negli ultimi anni tra Amministrazione comunale e associazione di categoria.Un percorso, che hanno spiegato i rappresentanti istituzionali, proseguirà con nuove iniziative già in programma per il periodo natalizio e con ulteriori azioni che saranno definite attraverso un protocollo che l'Amministrazione si appresta ad approvare, adattandolo alle specificità del contesto cittadino.Confermata anche la consapevolezza condivisa che negozi, pubblici esercizi e attività di servizio rappresentano un elemento essenziale per la qualità della vita urbana. La loro presenza contribuisce infatti alla vitalità della città, favorisce la frequentazione degli spazi pubblici e rafforza il senso di comunità nei quartieri.Nel corso della mattinata sono state affrontate le principali sfide che interessano molte città italiane: l'aumento dei locali sfitti, i cambiamenti nelle abitudini di consumo e la necessità di sostenere le imprese locali attraverso politiche di rigenerazione urbana e valorizzazione dei centri cittadini.Particolare attenzione è stata dedicata all'importanza di un approccio integrato, che tenga insieme sviluppo economico, accessibilità, qualità degli spazi urbani e servizi di prossimità....

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