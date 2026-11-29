Gigi Camedda è morto: addio allo storico fondatore dei Tazenda, aveva 66 anni

La musica sarda è in lutto per la scomparsa di Gigi Camedda, storico tastierista, compositore e fondatore dei Tazenda. L'artista è morto poco dopo la mezzanotte del 29 novembre 2026 all'ospedale di Sassari, all'età di 66 anni, dopo aver affrontato una grave malattia.

Con lui se ne va uno dei protagonisti più importanti della musica isolana, un artista che ha contribuito a portare la lingua, la cultura e le sonorità della Sardegna all'attenzione del grande pubblico nazionale. Nel 1988 aveva fondato i Tazenda insieme a Gino Marielli e Andrea Parodi, dando vita a uno dei gruppi più rappresentativi della storia musicale dell'Isola.

Gigi Camedda, dagli esordi con il Coro degli Angeli alla nascita dei Tazenda

La passione per la musica aveva accompagnato Gigi Camedda fin da giovanissimo. Pianista, tastierista e programmatore di sintetizzatori, aveva maturato le prime esperienze artistiche nel Coro degli Angeli, dove aveva condiviso il percorso musicale con Andrea Parodi e Gino Marielli.

Da quella esperienza sarebbe nato, nel 1988, il progetto Tazenda, destinato a lasciare un segno profondo nella musica italiana. La band aveva saputo fondere sonorità rock e pop con la tradizione musicale sarda, valorizzando la lingua e l'identità dell'Isola attraverso un linguaggio originale e riconoscibile.

Il successo dei Tazenda a Sanremo con “Spunta la luna dal monte”

La consacrazione a livello nazionale arrivò nel 1991, quando i Tazenda parteciparono al Festival di Sanremo insieme a Pierangelo Bertoli con il brano “Spunta la luna dal monte”, diventato uno dei pezzi più celebri e rappresentativi della musica sarda.

Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo e la sua successiva scomparsa nel 2006, Gigi Camedda aveva continuato a rappresentare, insieme a Gino Marielli, uno dei punti di riferimento della band, portandone avanti il percorso artistico e musicale.

Il cordoglio di Sassari per la scomparsa di Gigi Camedda

Profondo il legame dell'artista con Sassari, la sua città e il suo centro storico, dove aveva mantenuto un rapporto speciale con le proprie radici e con la comunità.

Il sindaco Giuseppe Mascia ha espresso il cordoglio della città, ricordando l'umanità di Camedda, il suo attaccamento alla Sardegna e il coraggio artistico con cui aveva saputo unire la tradizione musicale isolana ai linguaggi contemporanei del rock e del pop.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama culturale e musicale della Sardegna. Con Gigi Camedda se ne va un artista che ha contribuito a raccontare l'identità dell'Isola attraverso la musica, facendola conoscere e apprezzare ben oltre i confini regionali.