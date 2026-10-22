(Adnkronos) - "La formula innovativa di convegno interattivo ha fatto emergere un'Asstra molto pragmatica. Il messaggio che vogliamo lasciare è che le aziende di trasporto hanno cambiato pelle: sono più tecnologiche e molto più energivore, quindi meritano uno status giuridico che riconosca questo ruolo". Sono le parole di Andrea Gibelli, presidente di Asstra, alla 20esima edizione del Convegno nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo 'Mobilità di valore, valore alla mobilità'. Gibelli ha poi affrontato il tema dell’aumento dei costi energetici e delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, indicando la necessità di collegare l’andamento dei prezzi dei carburanti alle tariffe: "Abbiamo avanzato delle proposte, tra cui quella di legare in maniera coerente il costo dei carburanti alle tariffe perché consente di continuare a fornire un servizio come quello previsto dai contratti".

"Noi offriamo posti di lavoro in settori che vengono ancora molto identificati soltanto con gli autisti - ha concluso Gibelli -. Oggi essere dipendente di una società di trasporto vuol dire avere competenze nel settore energetico e in quello digitale. E questo, perché no, significa anche un modo di viaggiare per l’autista molto diverso rispetto al passato".