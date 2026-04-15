Gianni Morandi, i figli Marianna e Marco: "È stato un papà severo, oggi ci prende in giro"

(Adnkronos) - "È stato un papà severo, ma oggi è lui che prende in giro noi". Così Marianna e Marco Morandi, ospiti oggi a La volta buona, raccontano il loro rapporto con papà Gianni Morandi.

I due fratelli, nati dal matrimonio del cantautore con Laura Efrikian, ricordano con affetto gli anni dell'infanzia: "Io volevo fare la mamma con Marco, lui era un bambolotto per me", racconta lei. Al contrario, Marco ricorda tutte le volte in cui veniva svegliato di notte "perché lei voleva giocare con me".

Oggi il rapporto padre-figli è cambiato: "Ci prende sempre in giro, c'è molta autoironia nella nostra famiglia", dicono entrambi ricordando che papà Gianni "è stato molto severo, rigido, basato su dei principi fondamentali". Valori che oggi, Marco, papà di tre maschi, riconosce, con orgoglio, di aver trasmesso ai suoi figli: "A volte quando parlo con loro mi rendo conto di rimproverarli esattamente come papà Gianni faceva con me".

I due parlano poi della famiglia allargata e del loro fratello minore, Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, nato dal matrimonio di Morandi con Anna Dan, sua attuale moglie. Marco ricorda il momento emozionante di quando papà Gianni è salito sul palco del Festival di Sanremo per duettare con il figlio Tredici Pietro: "È stato davvero un momento emozionante, papà aveva la voce rotta. Noi non l'avevamo mai visto così emozionato. A noi non hanno raccontato nulla, è stato bellissimo".